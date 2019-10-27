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بالفيديو.. فحص الحمض النووي يؤكد مقتل زعيم "داعش"

الأحد 27 أكتوبر 2019 05:04 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. فحص الحمض النووي يؤكد مقتل زعيم "داعش"

عواصم - الوكالات

قالت شبكة فوكس نيوز الإخبارية أن فحص الحمض النووي  DNA أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي .

ونقلت الشبكة  عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا.

وفي تغريدة لمراسلة فوكس نيوز الخاصة بالأمن القومي قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في إدلب.

وأضافت جينفير غريفين "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أمريكي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئا في إدلب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت  أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

 

 

 

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