"لجنة الانتخابات" توضح حقيقة "ظهور بعض النتائج" ببوشر

الرؤية- مدرين المكتومية

نفى طلال بن أحمد السعدي أمين سر اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بقوة ما تردد عن "ظهور بعض النتائج" وخصوصا في ولاية بوشر، مؤكدا- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأنه لا يمكن إحصاء أية أصوات خلال فترة التصويت، لأن أجهزة التصويت مؤمنة ومشفرة، ولا يمكن تداول أو معرفة ما تحتويه من معلومات أو عدد الأصوات، حتى إغلاق جهاز التصويت واعتماد رئيس لجنة الفرز للنتائج.

وبدأ في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد فتح أجهزة التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2019؛ حيث افتتحت جميع المراكز الانتخابية في ولايات السلطنة وعددها 110 مراكز، وبدأ الناخبون والناخبات في التوافد على هذه المراكز، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد 27 من أكتوبر.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 713335 ناخبا من بينهم 375801 من الذكور و337534 من الإناث. بينما وصل عدد المرشحين في الفترة التاسعة إلى 637 مرشحا من بينهم 597 رجلا و40 امرأة.

وشكل الناخبون في محافظة شمال الباطنة أكبر عدد في قوائم السجل الانتخابي للفترة التاسعة حيث بلغ عددهم 144 ألفا و719 ناخبا، تليها محافظة مسقط وبلغ عدد الناخبين فيها 102 ألف و104 ناخبين، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد ناخبين بلغ 90 ألفا 731 ناخبا، في محافظة الداخلية بعدد 81 ألفا 727 ناخبا، ثم محافظة ظفار بعدد 80 ألفا و658 ناخبا، وجاءت محافظة جنوب الشرقية سادسا في عدد الناخبين حيث بلغ عددهم 73 ألفا و715، وفي محافظة شمال الشرقية بلغ عدد الناخبين 61 ألفا و485 ناخبا، ثم محافظة الظاهرة بعدد 38 ألفا و407 ناخبين، في محافظة البريمي بعدد 15954 ناخبا، في محافظة الوسطى بعدد 12241 ناخبا، واخيرا محافظة مسندم بعدد 12241 ناخبا. وفيما يتعلق بعدد المرشحين جاءت محافظة ظفار (عشر ولايات) أولا بعدد 121 مرشحا من بينهم امرأة واحدة في ولاية المزيونة، و83 مرشحا في محافظة مسقط (6 ولايات) من بينهم 20 امرأة، و68 مرشحا في محافظة الداخلية (8 ولايات) من بينهم 6 نساء، وفي محافظة البريمي (3 ولايات) بلغ عدد المرشحين 20 مرشحا من بينهم مرشحتان، و63 مرشحا في محافظة شمال الباطنة (6 ولايات) من بينهم 3 نساء، فيما بلغ عدد المرشحين في محافظة جنوب الباطنة (6 ولايات) 59 مرشحا من بينهم 3 نساء، و55 مرشحا في محافظة جنوب الشرقية (5 ولايات) من بينهم امرأتان، و40 مرشحا في محافظة شمال الشرقية (6 ولايات) من بينهم امرأة واحدة في ولاية إبراء، و31 مرشحا في محافظة الظاهرة (3 ولايات) من بينهم امرأتان، فيما لم تسجل محافظتا مسندم (4 ولايات) والوسطى (4 ولايات) أيَ عدد من المرشحات وبلغ عدد المرشحين في محافظة مسندم 22 رجلا و35 رجلا في محافظة الوسطى.