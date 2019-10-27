الأحد, 27 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

خبأتُ الآه في الألوان

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

خبأتُ الآه في الألوان

 

صفاء البحيري | مصر

 

1

لا تأخذوني إليه حين أمرض

بل توضأوا

وادعوا

أن لا أراه حين أسجد.

 

٢

الوصول للكفاءة ليس أمراً مستحيلاً؛ ولكن في حدود الإنارة

على نقصنا شاهد ودليل.

 

٣

لا تسألوا الأمطار عنها

فهي بعد الشرح أيضا في الإجابة لا تجيد.

 

٤

نألف الماء لأن فيه ما كتبوه لنا سراً.

 

٥

أنا لا أعاني كي أصل

كالقطيع؛

بل لي في الذهاب مأرب

تشبه غالباً حال الربيع.

 

 

٦

أَنتظرُ بشغف انتظاري الأول

 ليكون لدي حجة

أقاضي بها أسبابي.

 

٧

ومن المعاني ما لا يقبل القسمة على احتمال.

 

٨

اذهبْ لمن على كل هيئة

 في الحقيقة والخيال

يحتويك

ولا تنسَ

ألا كيان لمستعير.

 

٩

ليس غريبا أن يكون لنا

هامش مختل

المفجع أن يكون لنا

جمهور يصفق دون عرض!

يبدو أن شيئا ما تحطم.

 

١٠

 

صبرنا

 حتى استعاذ الصبر منا

تا لله لو لنا كرة

ما استقبلناك في دارنا ولو مرة

إكراماً للفضل

 صار كل حديثنا عنكم صمت

خبأت الآه في الألوان

وسألت الله

لطفاّ

 كلما جال في خاطري ما كان.

 

١١

منذ قليل أو منذ عام

أو منذ زمن لا أحصيه

فقدت شغف الإنصات

لدوي الحياة

حتى هذا الذي

سَوَّلَتْ لي نفسي أنه يستطيع

بالغياب

أفسد علينا بيعة حُسن الظن.

 

١٢

كأن فيه شيئاً لي

لكن الحكمة تقتضي

 أن يسبق اليقين اعتراف.

 

١٣

كلما بحثت في وجوده

 أَبحر في الغياب.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أبريل 2018

الستائر التي خبأت جثة القمر

المزيد

10 يونيو 2019

الشخصية واختيار الألوان

المزيد

09 سبتمبر 2019

نظرية المؤامرة وعمى الألوان!

المزيد

11 مايو 2019

انعكاس جماليات الألوان على الفرد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

بدء التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2019

المحليات - أخبار

"كيار" يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

وكيل "الإعلام" لـ"الرؤية": إعلان النتائج في الثامنة مساءً "رقم قياسي"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالانفوجراف: التصويت في انتخابات الشورى.. خطوة بخطوة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة