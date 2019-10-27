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أمانة المشاركة

الأحد 27 أكتوبر 2019 08:30 ص بتوقيت مسقط

أمانة المشاركة

نحو 713335 ناخباً وناخبة يتوجَّهون اليوم إلى 110 مراكز انتخابية للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، لانتخاب 86 عضوا من بين 637 مرشحًا ومرشحة؛ منهم: 597 مرشحاً و40 مرشحة.

ولا شك أنَّ انتخابات الفترة التاسعة مختلفة بكل المقاييس؛ فنحن أمام انتخابات إلكترونية بالكامل بدءًا من مرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين في البداية، ومرورا بمراحل إعلان القوائم الأولية والنهائية، وحتى يوم التصويت اليوم.

وينتظرُ مجلس الشورى الجديد ملفَّات عديدة؛ على رأسها: دعم جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل لتعويض النقص الناتج عن تراجع الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات دُنيا. فضلا عن ملف الباحثين عن عمل وملف التنمية الأشمل، بكل ما يتضمَّنه من جهد لأجل مواصلة جهود البناء والتحديث في شتى قطاعات العمل. وثمَّة آمال تلقَى على عاتق المجلس المنتخب أيضا تتمثَّل السعي من أجل مزيد من التمكين للقطاع الخاص وتيسير الخدمات والإجراءات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، والعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتوظيفها في خدمة التنمية.

... إنَّ إمانة المشاركة في انتخابات الشورى تُحتِّم على كل ناخب وناخبة أن يُدلي بصوته، ويقول ما يمليه عليه ضميره من أجل عُمان ومستقبلها.

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