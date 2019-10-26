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مكتبة السندباد المتنقلة تزور أطفال مدرسة منبع الإيمان والعذيبة الخاصة

السبت 26 أكتوبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

واصلتْ مكتبة السندباد المتنقلة للأطفال -إحدى مبادرات جريدة "الرؤية"- دورها التنويري في نشر حب القراءة عند الناشئة، بزيارة مدراس العذيبة الخاصة، ومنبع الإيمان للتعليم الأساسي بـالأنصب، في إطار زياراتها المستمرة للأطفال، بالتعاون مع المدارس الخاصة والحكومية.

وتهدفت الزيارات للقاء الأطفال وتعليمهم أهمية القراء وتشجعيهم على اقتناء الكتب؛ من خلال عمل الحلقات القرائية، ومناقشة القصص وعمل المسابقات في جو من المتعة والترفيه مما يمكن الأطفال من الانجذاب للقراءة.

ونظَّم فريق المكتبة حلقات القرائية ومناقشة القصص التي تمت قراءتها، وتوزيع الأطفال لمجموعات لعمل الأنشطة المصاحبة للقراءة. وقالت بثينة الفورية من فريق عمل المكتبة: في كل زيارة للمدارس أو لأي جهة أخرى نتحدث مع الطفل، ونحاول أن نقربه من الكتاب لفائدته الكبيرة في حياتنا، ونطمح أن نستمر في عمل الحلقات القرائية لأكبر عدد من الأطفال لتبقى مكتبة السندباد في ذاكرة الطفل العماني، وليحب الكتاب ليكون رفيقه حتى الكبر.

وأضاف الفورية: نريد من الطفل أن ينشء معه الحب الصادق، ويكون عادة له يأخذه معه ويقرأ متى ما تسنى له الوقت، كما يسعني القول أننا نريد لكل بيت أن لا يخلو من القصص والكتب ونسعى من خلال وجود مكتبة السندباد المتنقلة وتجوالها في المحافظات أن نوفر الكتب بأسعار لا تزيد على ريال عماني حتى تتاح الفرصة للجميع.

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