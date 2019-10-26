استعراض تقنيات الجيل الخامس في "هواوي عمان"

مسقط - ياسر الشبيبي

نظمت وزارة التقنية والاتصالات وشركة هواوي للاستثمارات الفنية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فعالية "هواوي عمان" للتعريف بتقنيات الجيل الخامس والذكاء الصناعي لشركة هواوي والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية. ورعى الفعالية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بمشاركة عدد من المتخصصين والمعنين بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة.

واشتملت الفعالية على عدد من أوراق العمل حول كيفية تطوير الذكاء الصناعي من خلال منصات مفتوحة وتعاونية مشتركة وإمكانية الربط بين تقنيات الجيل الخامس والخدمات السحابية إضافة إلى إمكانية الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة في قطاعات الحكومة الذكية والنقل والتمويل وغيرها من القطاعات بما يتماشى مع استراتيجية عُمان، كما تناولت ورقة عمل حول استراتيجية عمان الرقمية 2020 وقدمها مهنا موسى باقر اللواتي مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التقنية والاتصالات، وقدم علاء الشيمي المدير العام لهواوي الشرق الأوسط ورقة عمل بعنوان "الذكاء المتقدم".

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي في وزارة التقنية والاتصالات: نحرص في السلطنة على تطوير قدراتنا لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة لبناء قدراتها التنافسية باستخدام التقنيات المتقدمة، وتشجع وزارة التقنية والاتصالات على الاستفادة من التقنيات الناشئة الجديدة واستثمار القطاع الخاص في استخدام هذه التقنيات بما يؤثر بشكل فعال وإيجابي على المشاريع المختلفة بالجهات الحكومية.