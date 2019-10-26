10 فائزات بجوائز "صحار الدولي" في سحب يوم المرأة العمانية

مسقط – الرؤية

قدَّم صحار الدولي الدعم لاحتفال وزارة التربية والتعليم بمناسبة يوم المرأة العمانية، وعلى هامش الحفل، أجرى صحار الدولي سحوبات يوم المرأة العُمانية تكريمًا لدورها الحيوي في مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها السلطنة، وتم الإعلان عن 10 فائزات بجوائز نقدية تقدر بـ 10,000 ريال عماني.

وتضمن الحفل عرضًا مميزًا للفنون الشعبية قدمه مجموعة من الأطفال المشاركين، وتلا ذلك قصيدة شعرية سلطت الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة العمانية ومساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وأجرت السيدة سناء بن حمد البوسعيدي، مستشارة وزير التربية التعليم، سحوبات صحار الدولي الخاصة بيوم المرأة العمانية.

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية بصُحار الدُّولي: يخلد هذا اليوم الإسهامات المميزة التي قدمتها أجيال من النساء العمانيات في مسيرة تقدم ونمو هذا البلد، وبدورنا نفخر بدعم هذه الاحتفالية مع هؤلاء النساء الملهمات، الأمر الذي يدفعنا لتكريم هذا التميز والإسهام في كافة مجالات الحياة.

وهنأ خليل الهديفي الفائزات، وقال إن سحوبات يوم المرأة العمانية تعد شهادة معبرة عن الشكر والتقدير الذي يكنه صحار الدولي للمرأة العمانية نظير دورها الريادي في التنمية الشاملة للسلطنة، وهي أيضًا بمثابة فرصة ذهبية لنا لتزويدهم بمزيد من فرص الفوز. وبالنيابة عن صحار الدولي، أتقدم بالتهنئة إلى كافة الفائزات بالسحوبات، ونأمل أن يكون فوزهم في هذه السحوبات حافزًا لجميع زبائننا من أجل مواصلة الادخار والدخول في سحوبات نهاية العام.

ويعكف صحار الدولي على القيام بدوره ليصبح رائداً في مجال دعم رائدات وصاحبات الأعمال كمساهمة منه في تمكينهن من النمو والتطور في مجال الأعمال، سواء عبر المساهمة في المعارض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو العديد من المبادرات الأخرى التي يقوم بها البنك في هذا الإطار، كما يضع البنك في أولوياته ضمن مبادراته الاجتماعية دعم ورعاية العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالمرأة بهدف تمكين المرأة في جميع أنحاء السلطنة.