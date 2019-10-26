أكثر من 45 ألف مستفيد من برامج "التخصيص والشراكة" للتدريب التخصصي

مسقط - الرؤية

تُولي الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أهميّة كبيرة لتنمية وتأهيل الكوادر البشرية العمانية عبر مشاريعها وبرامجها المختلفة المنبثقة عن برنامج توازن الذي يعرف ببرنامج الشراكة من أجل التنمية سابقاً، إيماناً منها بأهمية دور العنصر البشري في دفع وتيرة التنمية الاقتصادية. وقد دشنت الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية في قطاعات مختلفة استهدفت تدريب أكثر من 45 ألف متدرب من طلبة المدارس والكليات والجامعات ومن هم على رأس العمل.

وأطلقت الهيئة برنامج تطوير مهارات الشباب في عام 2016 م، والذي يستهدف طلبة المدارس والكليات والباحثين عن عمل. وتمّ تنفيذ 4 برامج تدريبية تحت مظلة برنامج تطوير مهارات الشباب وهي برنامج القيادة وعلاقات العمل وبرنامج زمام الوطني للريادة وبرنامج التدريب العالمي لطلبة الكليات والجامعات وبرنامج المدرسة الصيفية بالمملكة المتحدة.

ويعد برنامج القيادة وعلاقات العمل الثمرة الأولى لبرنامج تطوير مهارات الشباب، والذي نُفذ خلال الفترة من أكتوبر 2016م إلى يوليو 2017 م بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة في الكلية المهنية بصحم.

أمّا برنامج زمام الوطني للريادة بنسخته الأولى في عام 2017م والثانية في عام 2018م، فهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الثقة وصقل المهارات القيادية لدى 1463 طالب وطالبة من طلبة المدارس والكليات و48 معلمًا ومعلمة من خلال توظيف أسلوب التدريب التجريبي لتعزيز الثقة بالنفس، وروح المبادرة والقيادة، وصنع القرارات، ومواجهة المشكلات.

واستهدف برنامج التدريب العالمي لطلبة الكليات والجامعات الذي نفذ بنسخته الأولى والثانية والثالثة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، تدريب 55 مشاركا من ضمنهم طلبة المرحلة الجامعية في كبرى الشركات العالمية الملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج توازن لمدة تتراوح من شهر إلى تسعة أشهر، وذلك بهدف تطوير وتنمية المهارات التخصصية وزيادة المعرفة العلمية لدى الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وبدأ تنفيذ برنامجSTEM Oman في 2017م، بشراكة استراتيجية مع شركة رولز رويس البريطانية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى تطبيق منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 30 مدرسة حكومية من مختلف محافظات السلطنة وفق تجارب تعليمية تركز على ربط التعليم بالحياة اليومية، وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلبة.

وقدمت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال المنحة المقدمة لصندوق إنماء الدعم لتدريب أكثر من 35 ألف متدرب على ريادة الأعمال. وشمل التدريب 83 مدربا من الأكاديميين في الكليات والجامعات بهدف تطوير أدائهم وتزويدهم بالمهارات والأداوت اللازمة لتعزيز فاعليتهم في تدريس ريادة الأعمال.

كما قدمت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال مشاريعها المختلفة التدريب لـ30 متدرب على الطيران و8 متدربين في مجال النمذجة والابتكار وأكثر من 98 مدربا ومتدربا في مجال الأمن الإلكتروني.