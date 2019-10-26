تفاصيل إعصار مداري "غير عادي ونادر" يقترب من مصر وفلسطين

عواصم - الوكالات

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صورة من وكالة "ناسا" تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عادي ونادر" في بعض مناطق مصر وفلسطين، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من الأراضي الفلسطينية والأردن.

وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المواطنين البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

ونشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر، معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من مصر، والذي وصفته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بالإعصار المداري النادر.

وأشارت الصحيفة المصرية أن "ناسا" توقعت أن يضرب هذا الإعصار مصر والأراضي الفلسطينية والأردن، وتصاحبه عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، وهو أمر نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط.

ونوهت بأن الإعصار يمتد إلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط، وقد التقطت صور للإعصار بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا جنوب غربي قبرص اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

وأكدت أن إعصار "ميديكين" إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن غرابة هذا الإعصار تكمن في أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الأعاصير المدارية.