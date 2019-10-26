السبت, 26 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

غموض حول العثور على 13 جثة بالمكسيك

السبت 26 أكتوبر 2019 03:28 م بتوقيت مسقط

غموض حول العثور على 13 جثة بالمكسيك

مكسيكو سيتي - الوكالات

عثرت عائلات مكسيكية تبحث على أقارب لها على 13 جثة في مقبرة جماعية، بأحدث اكتشاف من نوعه في بلد أعلن فيه عن اختفاء حوالي 50 ألف شخص.

وقالت السلطات إنه تم العثور على الجثث في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو في ولاية سونورا على مسافة حوالى 100 كيلومتر عن الحدود الأميركية.

وأفاد مكتب المدعي العام على "تويتر"، بأن الأطباء الشرعيين "سيجرون التحاليل لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويات أصحاب الجثث الـ13".

وتعاني المكسيك من عنف متزايد تغذيه النزاعات المسلحة بين عصابات المخدرات التي تتقاتل على طرق تهريب منتجاتها المربحة إلى الولايات المتحدة.

وعادة ما يختفي ضحايا مافيا المخدرات أو السلطات الفاسدة دون أي أثر، حيث تم الإبلاغ عن فقدان 49180 شخصا في البلاد، فيما تكتظ المشرحات بأكثر من 37 ألف جثة مجهولة الهوية، وفقا لنشطاء.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 ديسمبر 2018

تحريات لكشف غموض العثور على جثة كويتي في مصر

المزيد

28 يناير 2019

10 قتلى في اشتباكات مسلحة بالمكسيك

المزيد

21 ديسمبر 2016

بالفيديو.. عشرات القتلى والمصابين في انفجار بالمكسيك

المزيد

11 مايو 2016

الفارسي والرواس يشاركان في اجتماعات "الفيفا" بالمكسيك

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

المحليات - أخبار

بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة تقفز عشر مراتب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة