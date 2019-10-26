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كشف سبب امتناع دول خليجية عن مساعدة لبنان

السبت 26 أكتوبر 2019 03:26 م بتوقيت مسقط

كشف سبب امتناع دول خليجية عن مساعدة لبنان

عواصم - الوكالات

أكدت وكالة "بلومبرج" أن دولا خليجية، نأت بنفسها عن الاضطرابات الحالية في لبنان ولم تستجب لمطالب رئيس وزرائه سعد الحريري لمنح بيروت تمويلا إضافيا قبيل اندلاع الأزمة.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن مساعي الحريري للحصول على تمويل إضافي من الخليج قبيل بدء الاحتجاجات في لبنان باءت بالفشل، بسبب مخاوف الدول الإقليمية من أن تقع هذه الأموال في أيدي "حزب الله" في نهاية المطاف.

وذكرت مصادر "بلومبرج" أن الحريري قبل عدة أسابيع زار أبوظبي لكنه لم يحصل هناك على الدعم المنشود، ما يختلف عن طريقة تعامل دول الخليج مع الأزمة السياسية في السودان في وقت سابق من العام الجاري، حيث وعدت الإمارات والسعودية بدفع ثلاثة مليارات دولار لمنع انزلاق السودان إلى الفوضى.

وأضافت الوكالة أن هذا الموقف جاء لسببين أولهما أن حكومة الحريري لم تجر أيا من الإصلاحات التي حثها عليها المانحون في مؤتمر 2018، وثانيهما تعزيز "حزب الله" نفوذه في البلاد.

وقال مدير معهد المشرق للشؤون الإستراتيجية والاقتصادية سامي نادر للوكالة إن ما يجري حاليا بمثابة هدية من السماء إلى السعودية ودول الخليج الأخرى في حربها بالوكالة ضد إيران، لكن العنصر الرئيسي بالنسبة لها هو الابتعاد عن هذه الأحداث، وتابع: "يبدو أن "حزب الله" هو الخاسر الأكبر هنا وأي مؤشرات على أن قوة إقليمية تحاول الاستيلاء على الحراك سيؤدي إلى استقطاب الاحتجاجات وتقسيمها حسب المبدأ الطائفي".

وأشار أحد المطلعين إلى أن الحكومات الخليجية لم تتخل عن لبنان ولا تزال مستعدة لمساعدة أي حكومة في بيروت ستصبح شريكا موثوقا في تطبيق الإصلاحات الجدية وكبح جماح "حزب الله" في البلاد.

 

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