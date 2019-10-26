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بالفيديو.. لحظة هبوط طائرات حربية أمريكية في السعودية والإمارات

السبت 26 أكتوبر 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة هبوط طائرات حربية أمريكية في السعودية والإمارات

 

عواصم - الوكالات

أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة نشر الولايات المتحدة طائرات حربية جديدة في السعودية والإمارات.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر هبوط قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز B-1B في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بعد الطيران مباشرة من قاعدة إلسورث في ولاية داكوتا الجنوبية.

وأشارت إلى أن تلك القاذفات بإمكانها ضرب أي خصم في أي مكان في العالم، مشددة على أن هذا يدل على قدرة قاعدة الأمير سلطان الجوية على تنفيذ العمليات القتالية.

كما نشرت المجلة الرسمية لسلاح الجو الأمريكي Airman Magazine مقطع فيديو ثانيا يظهر إقلاع مقاتلات من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل".

وأوضحت المجلة أن هذه المقاتلات التابعة للجناح الـ48 نشرت في 18 أكتوبر الجاري بقاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، مشيرة إلى أنها انضمت إلى مجموعة متنوعة من الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بما فيها طائرات "إف-13 أي" وطائرة التزود بالوقود "كيه سي-10 إكستندر" وطائرة الاستطلاع "إي-3 سينتري" والطائرة المسيرة "آر كيو-4".

 

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