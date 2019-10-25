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أغنى رجل في العالم يخسر 7 مليارات دولار في يوم

الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:30 م بتوقيت مسقط

أغنى رجل في العالم يخسر 7 مليارات دولار في يوم

 

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة "أمازون"، قد خسر نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة أمس الخميس.

وأشارت "سي أن بي سي" إلى أن سهم "أمازون" الشركة المختصة في تجارة التجزئة، تراجع بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري، الذي لم تلب نتائجه توقعات الخبراء والمحللين.

ويمتلك بيزوس نحو 57.6 مليون سهم في شركة "أمازون"، وإذا استمر سهم الشركة في الهبوط خلال تعاملات اليوم، فإن بيزوس قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لصالح بيل غيتس، الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة أغنياء الدنيا.

وفي وقت سابق، قدرت مجلة "فوربس" ثورة بيزوس هذا العام بنحو 114 مليار دولار، فيما بلغت العام الماضي 160 مليارا.

ويعود هذا التراجع إلى إجراءات الطلاق مع زوجته ماكنزي، التي حصلت في إطارها على ربع حصة بيزوس في "أمازون"، حيث وصفت "فوربس" هذا الطلاق بالأغلى في العالم.

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