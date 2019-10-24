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بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

الخميس 24 أكتوبر 2019 04:08 م بتوقيت مسقط

بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

 

العمانية - مسقط

غادر البلاد صباح اليوم معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة متوجِّهًا إلىجمهورية  أذربيجان  لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز المقرّر عقدها في العاصمة باكو  يومي  الخامس والعشرين والسادس والعشرين  من أكتوبر الجاري، بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه.


ورافق معاليه سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية  للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا وغير المقيم لدى جمهورية  أذربيجان، وعدد من المسؤولين.


وكان في وداع معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له لدى مغادرتهم البلاد سعادة الدكتور خالد بن سالم بن سعيد السعيدي أمين عام مجلس الدولة، والمكرم الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة.

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