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اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز يواصل أعماله

الخميس 24 أكتوبر 2019 02:04 م بتوقيت مسقط

اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز يواصل أعماله

 

واصل وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز اليوم اجتماعهم التحضيري للقمة الثامنة عشرة التي تعقد في مدينة باكو عاصمة أذربيجان يوم غد الجمعة.

وبحث الوزراء في اجتماعهم قضايا جوهرية تهم الدول الأعضاء في  الحركة مثل القضية الفلسطينية ودور الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين، وتعددية الأطراف والالتزام بمبادى باندونغ، ومسودة الوثيقة

الختامية للقمة الـ ١٨ لرؤساء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

كما بحثوا إعلان باكو وعددا من المواضيع الأخرى التي سترفع لمؤتمر القمة الذي سيعقد يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر الحالي لاعتمادها من قبل القادة.

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