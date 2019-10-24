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السائر في نومه باتجاه حركات النجوم

الخميس 24 أكتوبر 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

السائر في نومه باتجاه حركات النجوم

 

فتحي مهذب | تونس

 

قبل نومه زهاء غيمتين ونيف..

يوصد روحه بمزلاج حديدي..

ينظف إوزة اللامبالاة

التي خلفها المشاؤون الجدد

تحت إبطيه..

يقص ريشها الكثيف بعناية فائقة..

لئلا تطير باتجاه جزر الواق واق ..

اللصوص كثر..

ملك الموت يجوب الشوارع

ممتطيا حصانا بسبعة رؤوس..

ثعلب يرصد صيصان ذكرياته بدهاء ..

قبل نومه يدلك روحه جيدا

بزيت القراصنة ..

وينظف الكدمات الزرقاء..

التي سببها تصادم قطارين من الجنون الخالص..

بين مفترق سكة كتفيه ..

يرسم خيطا واصلا بين صورتي

نيتشة والمسيح..

لاستدراج المتناقضات إلى غد أفضل..

وإلهاء الفلاسفة بسرد بنيوي مركب..

قبل نومه زهاء زفرتين ونيف

يطلب الرحمة والغفران بتقنية المونولوغ الناعم..

رافعا يديه المعقوفتين مثل منقار النسر..

يا رب هبني مسافة أطول من الأيام القادمة على مهل..

لأدجج العالم بنصوص ناسفة..

وأستولى على خاتم سليمان

وبريد الهدهد الليلي..

قبل نومه البدهي

يترك حبال المخيلة مدلاة على كتفيه..

ليساعد سكان روحه المنكسرين

على الهروب من حرائق اللاوعي..

ليفرغوا كيس التأويل في مكان آمن .

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