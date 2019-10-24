وزراء البلديات بـ"مجلس التعاون" يناقشون الاستراتيجية العمرانية الخليجية

مسقط - الرؤية

استضافت السلطنة الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وترأس الاجتماع معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حيث ألقى كلمة قال فيها إنَّ الاجتماع يستهدف تعزيز مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك، مؤكدًا أن العمل البلدي وما يقدمه من خدمات مباشرة للمجتمع في دول المجلس أصبح يمثل أهمية كبرى، بل ويعول عليه في دعم جوانب التنمية المختلفة وتعزيزها وهذا يستوجب السعي الحثيث نحو تطوير العمل البلدي ليكون أكثر قدرة على مواكبة كافة التغيرات والمتغيرات الاقتصادية منها والاجتماعية والتقنية ويقدم خدمات ذات جودة عالية. وأضاف معاليه أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة التي تخدم العمل البلدي على رأسها الاستراتيجية العمرانية بدول المجلس وكود البناء الخليجي وقواعد المعلومات البلدية والأدلة الاسترشادية.

وقال معالي الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن العمل البلدي في دول المجلس يحظى باهتمام كبير وذلك لدوره في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتتجلى أهميته كذلك في إبراز جهود الدول في التخطيط الحضري والعمل البلدي المنظم لتوفير البيئة الصحية النظيفة المحفزة على العمل والإنتاج والعطاء. وأضاف الزياني أن ما تحقق من تطور كبير وإنجازات ملموسة في العمل البلدي في دول المجلس، محل فخر واعتزاز لكل مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، فالمدن الخليجية تقف شاهدًا على ما بذلته حكومات دول المجلس من جهود مكثفة وما رصدته من ميزانيات ضخمة للتطوير.