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بحث آليات تسهيل دخول وخروج البضائع في "المنطقة الحرة بالمزيونة"

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

بحث آليات تسهيل دخول وخروج البضائع في "المنطقة الحرة بالمزيونة"

صلالة - الرؤية

قال سعيد بن عبدالله البلوشي القائم بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنَّ إدارة المنطقة -وبالتعاون مع مركز الاتصال وخدمات المستثمرين التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)- عقدت اجتماعيْن؛ الأول مع مسؤولين من إدارة منفذ المزيونة الحدودي والإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية؛ لوضع آلية لتسهيل حركة الاستثمار في المنطقة، ووضع حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عبر الاستماع لوجهات النظر من مختلف الأطراف. وتمَّ الاتفاق على بعض النقاط لتيسير عمليات دخول وخروج البضائع والسيارات والمواد الخام والمعدات من وإلى المنطقة.

وأوضح البلوشي أنَّ الاجتماع الثاني عُقِد مع الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات والمصانع المستثمرة في المنطقة الحرة بالمزيونة؛ لمناقشة التحديات التي قد تواجه المستثمرين في المرحلة الحالية، والعمل على إشراك الشركات القاطنة بالمنطقة لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستماع لاقتراحات الشركات والمصانع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنطقة.

وأشار المسؤولون في مركز الاتصال وخدمات المستثمرين إلى أنَّ فكرة إنشاء المركز جاءت حرصاً على الوصول لأعلى درجات رضا عملائها القاطنين أو العملاء المتوقعين، والعمل على توفير احتياجاتهم في أسرع وقت وبناء علاقات قوية معهم، ليتم تزويده بأحدث الأنظمة في هذا المجال وتدريب القائمين عليه على استخدامها؛ وذلك لتلقي كافة الاتصالات الواردة لـ"مدائن" -سواء من المستثمرين أو الشركات القاطنة بالمدن الصناعية أو المهتمين بالتعرف على الخدمات والتسهيلات المقدمة- وذلك للرد على استفساراتهم وشكواهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الراغبين بمعرفتها.

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