السلطنة تستضيف الاجتماع الخامس لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، الاجتماعَ الخامسَ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن.

ويتضمَّن جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مناقشة الملف الصحي في البطاقة الذكية، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، وتنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون في التكتلات الدولية للمجال الصحي، إضافة لتقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجالات الصحة ومدى تنفيذها.

ومن المقرر أنْ يُعقد قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، في الـ29 من الشهر نفسه، اجتماعٌ لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، واجتماع آخر للجنة الخليجية لمكافحة منتجات التبغ الذي سيستعرضُ التقريرَ النهائي والتوصيات لدراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون.