الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو والصور .. نفوق أشهر خروف في العالم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

564
ew
1

أعلنت جمعية تهتم بعشرات الحيوانات، عن نفوق الخروف الأسترالي "كريس"، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب صوفه الوافر.

وكتبت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري" عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية". وقال مؤسسة الجمعية كايت لوك لصحيفة "كانبيرا تايمز" إن كريس نفق لأسباب طبيعية.

وأضافت: "كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة"، موضحة أن كريس كان "ظريفا جدا، وكان الحيوان المفضل لدى الزوار".

وتصدر خروف الميرينوس الأسترالي عناوين الصحف بعد اكتشافه غارقا تحت وزن صوفه في محيط كانبيرا. وكان صوفه يهدد حياته أيضا.

وتمت الاستعانة ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه، وقد أزال 41.1 كيلوغراما منه، وهو وزن قياسي.

وقد قدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني، ونقل كريس للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز المجاورة.

وكان كريس يبلغ حوالى عشر سنوات، بينما متوسط أعمار الخراف هي 10 إلى 12 سنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2018

بالفيديو.. نفوق أشهر كنغر في العالم

المزيد

09 يوليو 2018

بالفيديو.. أشهر متحرش في العالم أمام المحكمة

المزيد

26 أبريل 2015

بالفيديو.. مشهد مأساوي في مقتل أشهر مشجعة كرة قدم في العالم

المزيد

23 يناير 2018

بالفيديو والصور.. ظهور أطول ناقة في العالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة