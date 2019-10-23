الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
34 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أمير الكويت يرسل رسالة خطية إلى الملك سلمان

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:33 م بتوقيت مسقط

أمير الكويت يرسل رسالة خطية إلى الملك سلمان

الكويت - الوكالات

أرسل أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، رسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الشيخ صباح الخالد، مبعوث الأمير ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قام بتسليم رسالة خطية إلى العاهل السعودي.

​وأشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الرسالة "تضمنت العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات وعلى كل الأصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

​ولفتت إلى أن الدكتور إبراهيم العساف، وزير الخارجية السعودي، كان في استقبال مبعوث الأمير لدى وصوله إلى المملكة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 سبتمبر 2019

أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

المزيد

14 مايو 2018

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

المزيد

08 أغسطس 2017

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت حول العلاقات الثنائية الطيبة ومجالات التعاون القائم

المزيد

23 يناير 2019

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة