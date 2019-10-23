الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

عبثاً أحاول

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

عبثاً أحاول

 

يوسف عابد | مصر - سيناء

 

في البَدْء لمْ يكن الهباءْ

 لكنّهُ بالخَتْمِ كانَ

//

 نحن ابتداءُ اللا انتهاءْ

 والأُفْقُ تبْسِطُهُ رؤانا

//

ريحٌ تَهُبُّ إلى الوراءْ

مِنْ هَوْلِ ما عصفتْ خُطانا

//

لكنّ شيئاً لا يشاءْ

والروحُ تختارُ المكانَ

//

شهقاتُنا قُبَبُ السماءْ

وطيورُها أَلِفَتْ بُكانا

//

يا ليلُ..

موعدُنا المساءْ

 للشمسِ حقٌّ في هوانا

//

 هذا دمي يرثُ الهواءْ

يا دمعةً وَطِأَتْ دُخَانا

//

 للنورِ عُمْرٌ مِن ضياءْ

مِنْ بعدُ نعرفُ ما دهانا

//

في الظلّ متسَعٌ وماءْ

حتى نرى السبعَ السّمَانَ

//

وتزورَنا الريحُ البتولْ

ونزورَ أزهاراً حِسَانا

//

لا نجرحُ المعنى القليلْ

في رقّةٍ غَلَبَتْ حِصانا

//

 يا ناصحيْ قبلَ الرحيلْ

أطْلقْ لرحْلتيَ العِنانَ

//

ما دُمْتَ تأنَسُ بالبديلْ

 لا يشْغَلَنَّكَ ما عَنَانَا

//

ما كان ماؤكَ سلسبيلْ

أو كان طلعُكَ سَيْسَبانا

//

 لكنْ -ولكنْ لا تزولْ

إنْ طوّقَتْ يدُكَ الزمانَ-

//

في ظلّ هُدْبِكَ والأصيلْ

قمرٌ تعيسٌ لا يرانا

//

حاذيتُ خَطْوَكَ يا "الخليل"

وسكبْتُ دمعي مِهْرَجَانا

//

عبثاً أحاولُ أنْ أقولْ

يا أمَّنَا هاتي غدانا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مايو 2018

أحاول فقط

المزيد

06 أغسطس 2019

دعوني أحاول ما قد تبقى

المزيد

08 أغسطس 2019

دعوني أحاول ما قد تبقى

المزيد

04 نوفمبر 2018

أحاول كنعجَّة أن أتنفس

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة