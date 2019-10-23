عبثاً أحاول

يوسف عابد | مصر - سيناء

في البَدْء لمْ يكن الهباءْ

لكنّهُ بالخَتْمِ كانَ

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نحن ابتداءُ اللا انتهاءْ

والأُفْقُ تبْسِطُهُ رؤانا

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ريحٌ تَهُبُّ إلى الوراءْ

مِنْ هَوْلِ ما عصفتْ خُطانا

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لكنّ شيئاً لا يشاءْ

والروحُ تختارُ المكانَ

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شهقاتُنا قُبَبُ السماءْ

وطيورُها أَلِفَتْ بُكانا

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يا ليلُ..

موعدُنا المساءْ

للشمسِ حقٌّ في هوانا

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هذا دمي يرثُ الهواءْ

يا دمعةً وَطِأَتْ دُخَانا

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للنورِ عُمْرٌ مِن ضياءْ

مِنْ بعدُ نعرفُ ما دهانا

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في الظلّ متسَعٌ وماءْ

حتى نرى السبعَ السّمَانَ

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وتزورَنا الريحُ البتولْ

ونزورَ أزهاراً حِسَانا

//

لا نجرحُ المعنى القليلْ

في رقّةٍ غَلَبَتْ حِصانا

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يا ناصحيْ قبلَ الرحيلْ

أطْلقْ لرحْلتيَ العِنانَ

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ما دُمْتَ تأنَسُ بالبديلْ

لا يشْغَلَنَّكَ ما عَنَانَا

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ما كان ماؤكَ سلسبيلْ

أو كان طلعُكَ سَيْسَبانا

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لكنْ -ولكنْ لا تزولْ

إنْ طوّقَتْ يدُكَ الزمانَ-

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في ظلّ هُدْبِكَ والأصيلْ

قمرٌ تعيسٌ لا يرانا

//

حاذيتُ خَطْوَكَ يا "الخليل"

وسكبْتُ دمعي مِهْرَجَانا

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عبثاً أحاولُ أنْ أقولْ

يا أمَّنَا هاتي غدانا.