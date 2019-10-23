الأربعاء, 23 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قبلة وحيدة على جبين العالم

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

قبلة وحيدة على جبين العالم

 

د. أحمد جمعة | مصر

 

حتى لو حمل لصدري بندقيته/

رماني بوردة

جرحت وجهي بأشواكها/

مزّق احترامي

وألقى بي في غيابات الإهانة/

أورثني اليأس

والهرب اللامفر منه سوى

الموت،

يبقى وطني الأجمل

مثل شمسٍ تجلدني بأشعتها

وأحمل نورها في قلبي.

 

رديء كل العالم في عيني

حين يبكي وطني،

وطني الذي لا يتقوّى إلا بي عليَّ،

لكنه مثير للشفقة

ولا يليق بي التشفي فيه؛

إنه كفلاح خاف على محصولة

من الجفاف

فأهلكه بالماء

ثم صار منجلًا في الحقول الغريبة،

ک امرأة

وقعت في الحب

لكن لها زوجا وأطفالا

فلا هي تكمل حبّها

ولا هي مرتاحة في بيتها

إنها تختلس

لتتابع.

 

هو وطننا الذي غرّبنا

لكننا إلى غربتنا حملناه

منفيًا

ومستاءً من الحب

وباكيا من أصواتنا الدافئة

التي لا تكف عن

ترديد أناشيده.

 

هذا الوطن كاملا

نجمة واحدة في سماء الحب،

وردة واحدة

في أرض الجمال،

طفلنا نحن الأبناء الذين

شيّخنا الندم..

والذاكرة التي لا تنسى

والرغبة التي تقودنا منصاعين

للخشوع في حضرة

أعلامه المرفرفة

فوق جثثنا،

 

هو القبلة الأبدية الوحيدة للرب

على جبين..

العالم!

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أكتوبر 2015

أن تصبح دمشق قبلة لأحرار العالم

المزيد

23 نوفمبر 2016

عفان الزرافي: علامة مضيئة في جبين الرحمة

المزيد

02 أغسطس 2015

"الكتاب والأدباء" تدين حرق رضيع فلسطيني: "وصمة عار على جبين الإنسانية"

المزيد

04 مارس 2018

كل البيوت وحيدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

فائض الميزان التجاري يلامس 2.95 مليار ريال بنهاية يونيو.. والسعودية أكبر مستورد "غير نفطي".

الاقتصاد - محلي

السنيدي يفتتح منشآت جديدة للمصنع العماني للمصار الصوفية على مساحة 4 آلاف متر مربع

الاقتصاد - محلي

وفد أجنبي يطلع على الفرص الاستثمارية في "اقتصادية الدقم" و"حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

اكتمال كافة الاستعدادات للتغطية الإعلامية لانتخابات الشورى بمشاركة مؤسسات عربية وأجنبية

عمان - الدولة والشورى

"الرؤية" تحيي ليلة شعرية بالتعاون مع جمعية الكتاب ومشاركة كوكبة من "أصحاب القوافي"

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد إيراني يطلع على فرص الاستثمار السياحي بالسلطنة .. و50 شركة تعزز برامج التعاون

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة