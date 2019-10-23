تعويذات الثورة

آلاء جمال | السودان
إذاعية ومقدمة برامج وشاعرة سودانية
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المتلهف للنهايات البعيدة
تارة خلف ظل الطواحين
تارة على اكتمال الجولات
مبتسماً للمعارك الطاحنة
تكبر فيه الأقاويل
التماثيل المقتنصة
المطارق القاتلة
والجثامين المتغلغة في الموت
الحيوات الأثيرة للواقع
النهايات لا تحتمل المسالك العفيفة
لا تكتمل على الطرق المستقيمة
أيها الأبله الذي يدافع عن المبدأ
النهايات بدايات الضياع
معاناة القصيد
مفارقات الإنسانية
مجاراة الحيز الضيق
مكافأة الجوع الشرس
أيها المحتمي بحرارة الوهم والحلم الجميل
السحابات كفن الأرض السعيدة
غطاء مخملي للحروب من عين الإله
وتعويذة لثعابين القدر المرسوم
لا تختلي بالشجر الجميل
أكذوبة الطبيعة العذراء
وثقل الوجه الأخضر العفيف
أعجوبة التاريخ الصامد
المخترق للتاريخ والمعتقد والفكرة
إنه جلال اللاجئين المتعبين
يا لفرحة التاريخ بالثورات
بالدماء المشبعة بالخدعة
يا لفرحة المستقبل المتلهف
للحاضر المسكوب نثراً بلا هدف
بغفلة الحالمين
بنا
وبالمحاولات والاحتمالات
وبالقدرة المزيفة بهيبة
يا لحرقة الاشتعال
من غياب الأجنة
وأحلام المرهفين
يا لقسوة الواقع
على قلوب الثائرين
يا لنعمة الوهم
بكفايات البشر من فرط الحياة
إننا
مكرهين على المُرّ والحب
نجتاز الحقيقة إلى ماعداها
إلى حيث نحن
مثلك ننتظر النهاية السعيدة
تحت ظل الطواحين
التي تدهس أحلامنا
ولا ندري
ولا نعلم
نعجن من دقيقها خبزا
نأكله بلا اشتهاء.