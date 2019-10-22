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أوراق عمل حول تأثير الأصول الرقمية في ختام منتدى تواصل أسواق المال

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

أوراق عمل حول تأثير الأصول الرقمية في ختام منتدى تواصل أسواق المال

 

مسقط – الرؤية

اختتمت أمس بفندق قصر البستان ريتز كارلتون أعمال منتدى تواصل أسواق المال بالشرق الأوسط، الذي استضافته سوق مسقط للأوراق المالية على مدى يومين، بمشاركة 120 من ممثلي هيئات ومنظمات مالية وبورصات وبنوك وشركات استثمارية من مختلف دول العالم.

وتضمّنت أعمال اليوم الثاني استعراض عدد من أوراق العمل سلطت الضوء على أسواق المنطقة وتأثير الأصول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة في الأسواق المالية بالمنطقة وتأثيرها على مستقبل صناعة الأوراق المالية وتطور سوق السندات بالمنطقة، وأبعاد الاستثمار في هذا النوع من الأدوات الاستثمارية؛ إلى جانب التوجه العام للعملاء بالمنطقة.

وكانت أعمال المنتدى تضمّنت تنظيم عدد من جلسات النقاش ولقاءات عمل متعددة، تناولت في مجملها التحديات الجيوسياسية وسلطت الضوء على اقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال.

وشارك في أعمال المنتدى عدد من رؤساء البورصات وشخصيات تمثل بنوك وصناديق استثمارية عالمية، إذ يشكل المنتدى منصة ثرية للتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة. وينظر القائمون على أعمال المنتدى باهتمام بالغ إلى المحاور المتعددة التي سيطرحها المنتدى، ولعل من أهمها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق منطقة الخليج العربية على وجه التحديد، والبحث عن ماهية الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الاستثمارية بالمنطقة.

وتشكل استضافة المنتدى فرصة للتعريف بمناخ السلطنة الاستثماري والتطورات المعززة لفرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات ومنها قطاع سوق المال، ودورها في تلبية طموحات المستثمرين بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

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