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بلدية صحار تصدر 606 إباحات بناء خلال النصف الأول من العام الحالي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

بلدية صحار تصدر 606 إباحات بناء خلال النصف الأول من العام الحالي

مسقط - الرؤية

قال التقرير نصف السنوي لدائرة الشؤون الفنية ببلدية صحار إنه تم من خلال مختلف أقسامها إصدار 606 إباحات بناء كبرى وصغرى؛ تشمل مجمعات سكنية ومباني تجارية سكنية متعددة الطوابق ومصانع وإباحات بناء صغرى؛ تشمل إضافات لمباني مُجمعات سكنية وتجارية وصناعية.

وأكد المهندس ناصر بن أحمد الهنائي مدير دائرة الشؤون الفنية ببلدية صحار، إنَّ الدائرة جددت 357 إباحة بناء كبرى، فيما تم تغيير وإضافة 531 من الخرائط، وتم استخراج 213 إباحة بناء بدل فاقد، أما فيما يخص الشهادات والاستمارات الخاصة بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فقد وصلت إلى 1543 شهادة واستمارة، و425 شهادة إتمام بناء، و890 شهادة استرجاع تأمين، فيما وصلت التراخيص الصادرة ببدء العمل إلى632، و18 شهادة خاصة بالهدم.

وأشار مدير دائرة الشؤون الفنية إلى تواصل أعمال التفتيش ومراقبة المباني بشكل منظم من خلال قسم التفتيش ومراقبة المباني التابع للدائرة، فقد تم إزالة 116 من المشوهات والحيازات، كذلك تم تنفيذ 176 أمر توقيف وتجميل للمباني، وتم تحرير 237 إنذار بالإزالة والمخالفة، ومن خلال قسم الإدارة التابع لدائرة الشؤون الفنية؛ فقد تم تلقِّي 27 شكوى، وتحويل وإنهاء 119 مخالفة، وتلقَّى القسم 3830 رسالة واردة، وأرسل 4552 رسالة لمختلف الجهات.

وفي الختام، أكد المهندس ناصر الهنائي مدير دائرة الشؤون الفنية، أنَّ البلدية تواصل العمل في تطبيق نظام العنونة والترقيم؛ تزامناً مع التوسع العمراني في الولاية؛ فقد تم تركيب 3671 لوحة عنونة خلال نصف عام، كما تم صيانة 386 لوحة، ومطابقة 564 عقد للتأكد من العناوين المسجلة بها.

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