الغريبي يترأس الاجتماع التحضيري الـ35 لكبار مسؤولي البلديات بدول "التعاون الخليجي"

مسقط - الرؤية

ترأس سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية، الاجتماعَ التحضيريَّ الخامس والثلاثين لأصحاب السعادة كبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وألقى سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة، كلمة؛ رحب خلالها بأصحاب السعادة والوفود، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون والعمل البلدي الخليجي المشترك؛ بما يُسهم في دفع عجلة ومسيرة العمل البلدي.

من جانبه، أشاد سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بالجهود المبذولة في استضافة هذا الاجتماع. وأوضح العبري -في كلمته- أن العمل البلدي يكتسب أهمية قصوى في التعاون البناء والمشترك بين دول مجلس التعاون في عدة مجالات حيوية تهم مواطني دول المجلس، مشيراً إلى أنَّ أعمال الاجتماع تتضمن عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يجري مناقشتها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها، ومن ثم رفعها إلى اجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دورته الثانية والعشرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.