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مرباط يضع حدا لانتصارات صحم .. وفنجاء يفوز على نادي عمان

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – وليد الخفيف

تصوير - عبد الله البريكي  

أوقف مرباط انتصارات صحم المتصدر بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بمجمع صلالة الرياضي ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الممتاز لكرة القدم .

أحرز هدف صحم دانييل بادي، أما هدف مرباط فسجله برايان.

وبهذه النتيجة يحقق مرباط النقطة الأولى له من خمس مباريات ليكسر مسلسل الخسائر التي تعرض لها، أما صحم فوصل إلى لنقطة الـ 14 محتفظا بالقمة .

وفاز فنجاء على نادي عمان 2-1 في المباراة التي اقيمت بينهما بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ، ليعوض الملك الفنجاوي الخسارة التي مني بها من النصر الجولة الماضية رافعا رصيده إلى 8 نقاط ، بينما بات المركز الثالث الذي احتله نادي عمان  اثر فوزه على الرستاق الجولة الماضية في مهب الريح بعدما تجمد رصيد الفريق عند 9 نقاط .

 

 

 

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