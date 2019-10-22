اليوم.. "مهرجان الثقافة" يختتم فعاليات دورته الأول بعدد من العروض الفنية

مسقط - الرؤية

يختتم "مهرجان الثقافة" في دورته الأولى اليوم الأربعاء فعالياته الثقافية بعد 10 أيام من العروض المسرحية، والأمسيات الشعرية في الشعر الفصيح والنبطي، وعروض الأفلام، ومجال التصوير الضوئي، والفنون الشعبية، والموسيقى والغناء والإنشاد إضافة إلى معارض للفنون من الرسم والنحت والزخرفة والتصميم الجرافيكي والأعمال التركيبية والتشكلات الحروفية.

واستهدف المهرجان الفنانين والمبدعين والموهوبين من أفراد المُجتمع على اختلاف جنسياتهم تأكيدا على دور وزارة التراث والثقافة نحو إبراز أشكال التعبير الثقافي والتنوع، وصون التراث الثقافي العماني وتشجع الإبداع والابتكار.

وشهد يوم أمس وهو اليوم التاسع من أيام المهرجان تدشين الوزارة بقاعة المعارض في الكلية العلمية للتصميم معرض الفنانين المحاضرين في برامج مرسم الشباب بمسقط «تشكيلات لونية» وذلك تحت رعاية الدكتورة منى كمال إسماعيل عميدة الكلية.

وقال سلطان بن سيف الرواحي مدير دائرة الفنون التشكيلية: «إن المعرض ضم ستين عملاً قام بتنفيذها 16 فنانا تشكيليا ساهموا مساهمة مباشرة في تقديم فعاليات وبرامج للأنشطة التي أقامتها دائرة الفنون التشكيلية بمرسم الشباب بمسقط وشملت 60 فعالية في عام 2018م وعدد آخر مماثل خلال عام 2019 تم تنفيذ 70% منها حتى الآن ويستمر المعرض حتى 30 من أكتوبر الجاري.

وأوضح أنّ الفنانين المشاركين من مختلف المجالات الفنية، وهم أحمد الشبيبي في الخزف، وأدهم الفارسي في فنون الميديا، وإدريس الهوتي في التصوير والرسم، وخلود الشعيبي في النحت، وسليم سخي في الرسم والتصوير، وعبدالكريم الميمني في الرسم والتصوير، وعلي الجابري في النحت، والدكتور قيس الصالحي في الخزف، ومحمد الصايغ في الخط العربي، وأنور الحسني في الخط العربي، وبشرى الزهيمي في رسم وتصوير ورسوم الأطفال، وسوسن تاور في الرسم والتصوير، وعلي الهنائي في النحت، وقيس المفرجي في صب القوالب الجبسية، ومحمد الراشدي في صب القوالب وفايبر جلاس، ومريم المرهوبي في رسوم الأطفال.

وفي مركز نزوى الثقافي بولاية نزوى تم إعادة عرض 29 صورة شاركت في مسابقة التصوير الضوئي «تراثنا ثقافتنا» التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، وهدفت إلى تسليط الضوء على التنوع والثراء للتراث الثقافي غير المادي العماني من خلال المشاركة في المسابقة، وتشجيع المواهب العمانية على ممارسة هواياتها في مجال التصوير الضوئي.

كما أُقيم يوم أمس عرض المجموعة الثانية من الأعمال المشاركة في مسابقة الفاصل الدعائي الثقافي، وتضمنت ١١ عملا بما لا يتجاوز ٣ دقائق، وقدمت فرقة السلام المسرحية يوم أمس بالكلية العلمية للتصميم مسرحية «أضغاث» ضمن عروض مسرح الشارع من إخراج أحمد البطل، وتأليف كل من لينا البلوشي ومحمد البلوشي.

وعلى مسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية تمَّ عرض مسرحية «بنت الصياد» ضمن مسرح الطفل من تأليف الأستاذ عبدالرزاق الربيعي وإخراج خليفة الحراصي، وتقديم فرقة مسرح هواة الخشبة.

وفي ولاية صور وضمن فعاليات المهرجان قدمت فرقة «فتح الخير» للفنون الشعبية مجموعة من الفنون العمانية بمصاحبة الأدوات الإيقاعية وذلك بمنطقة خور البطح، حيث أدت فنون الرزحة والمديما وأبو الزلف والميدان والفنون البحرية ومن بينها الشوباني، وقد تفاعل الجمهور الذي حضر الفعالية مع تلك الفنون التي تشتهر بها الولاية وأبدعت الفرقة في أدائها.