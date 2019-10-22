اجتماع تحضيري لتنظيم مهرجان صحار الاقتصادي

صحار – الرؤية

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عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة الاستعدادات لمهرجان صحار الاقتصادي الثاني بحضور سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة وعلي بن مبارك الرشيدي نائب رئيس المجلس البلدي بشمال الباطنة ومديري الدوائر الحكومية والشركات الراعية.

وقال عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة: أولينا المهرجان اهتمامًا كبيرًا ونطمح لتنظيم فعاليات متنوعة تُلبي تطلعات كافة شرائح المجتمع بمن فيهم أصحاب الأعمال الذين هم محور هذا الاهتمام. كما أنَّ التوجه نحو إقامة المهرجان يدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة الرشيدة.

‏وأشار رئيس فرع الغرفة خلال الاجتماع إلى أنَّ اللقاء يأتي في سياق استعراض أوجه التعاون والمساندة بين كافة الوحدات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يُحقق المصلحة المنشودة وتحقيق الشراكة خدمة للوطن.

ومن جانبه أشار سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي إلى الأهمية الاقتصادية لمحافظة شمال الباطنة ودور المهرجان في تعزيز هذا الجانب ودعم تطلعات أصحاب الأعمال بالمحافظة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بما يُحقق قيمة اقتصادية مضافة للمحافظة والسلطنة ككل.