بنك مسقط يستعرض تسهيلاته لدعم رواد الأعمال في ملتقى "ابدأ مشروعك"

مسقط - الرؤية

شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة ممثلا في برنامج "الوثبة" وميثاق للصيرفة الإسلامية ووحدة نجاحي في ملتقى "ابدأ مشروعك" الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، في إطار تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

ويهدف "ابدأ مشروعك" إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة القابلة لتتحول إلى مشاريع قائمة، ويستهدف الملتقى رواد الأعمال وخريجي الكليات والجامعات الباحثين عن عمل وأصحاب المواهب والابتكارات، حيث تسهم الفرص الاستثمارية المطروحة في المعرض والجاهزة للتنافس في تأسيس مشاريع ناشئة، وتهدف مشاركة بنك مسقط إلى الالتقاء بالمشاركين لتعريفهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك لهذا القطاع.

ويولي بنك مسقط، قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى حيث كان البنك من أولى المؤسسات التي تخصص دائرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدم من خلال برنامج "الوثبة" التسهيلات المصرفية والتمويل اللازم لتنمية وتطوير القطاع، حيث يقدم البرنامج حلولا مصرفية لتمويل مختلف المشاريع والأعمال التجارية مثل شراء المعدات أو توفير المواد الخام أو الحصول على رأس المال وغيرها من احتياجات رواد الأعمال والقائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط مجموعة حصرية تشمل تمويل رأس المال العامل والمشاريع والخدمات التجارية وتمويل العقود بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النجاح وكذلك منتج الإجارة الذي يسمح للزبائن بالاستمتاع بفوائد الأصول، في حين يتحمل ميثاق مخاطر الملكية المرتبطة بالأصول حتى نهاية العقد، كما يمكن الاستفادة من الإجارة لتمويل الآلات والمعدات والمركبات وكذلك منتج المشاركة الذي يتيح للزبائن أن يكونوا شركاء مع ميثاق كمالك مشترك للأصول حيث يتم شراء الأصول بموجب ملكية مشتركة بين الزبائن وميثاق ثم يتم وضعها مع الزبائن لاستخدامها بموجب اتفاقية تأجير مع ميثاق، كما يقدم ميثاق ضمانًا مصرفيًا في شكل ضمان لأطراف ثالثة على أساس عقد "الكفالة".

ويقدم برنامج "نجاحي" لدعم المؤسسات الصغيرة عددا من التسهيلات المصرفية ويحظى البرنامج بإقبال كبير من جانب رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة للاستفادة من هذه التسهيلات بهدف إنجاح مشاريعهم التجارية وتوفير التمويل المناسب مع بدء أعمال المؤسسة. وتم تصميم برنامج "نجاحي" خصيصا لتلبية متطلبات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة، ويقدم البرنامج تسهيلات متخصصة دون ضمانات أو حسابات مدققة، ومن بينها: تسهيلات نجاحي للقرض المرن، وهي تسهيلات ائتمانية لتطوير رأس مال الشركة، وتسهيلات نجاحي لتمويل العقود، وبطاقات نجاحي الائتمانية وتسهيلات لخصم الفواتير وحساب جاري متخصص للشركات مع توفر مديري علاقات الزبائن المتخصصين في مجال التجارة ومزايا وتسهيلات أخرى تسهم في الرقي بأعمال الشركة وإنجاز الأعمال بشكل أسهل واسرع، كما يسهم برنامج "نجاحي" في إيجاد حلول لرواد الأعمال والشركات الصغيرة في مجال التمويل والذي يعد من المجالات المهمة لهذة الفئة.