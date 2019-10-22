منح "كهرباء مزون" امتياز إصدار رخصة فني التوصيلات





مسقط - الرؤية

مُنحت شركة كهرباء مزون امتياز إصدار رخصة مزاولة توصيلات الكهربائية الداخلية لفنيي الكهرباء المستوفين لشروط مزاولة الأعمال الكهربائية، نظرًا لتطبيق الشركة معايير تشغيل عالية الجودة ومهنية واحترافية في عمليات التوزيع.

وقال المهندس ماجد بن ناصر البوسعيدي، رئيس عمليات التشغيل بشركة كهرباء مزون: نفخر بحصول الشركة على امتياز إصدار رخص مزاولة أعمال التوصيلات الكهربائية الداخلية لفنيي الكهرباء ممن يرغبون في مزاولة هذا العمل، حيث يتطلب الحصول على هذه الرخصة استيفاء الفنيين المتقدمين لمتطلبات الترخيص المعتمدة بالسلطنة، والتي بموجبها يسمح لفنيي التوصيلات الكهربائية ممارسة هذه المهنة بشكل قانوني في البلاد. وتحرص شركة كهرباء مزون على ضمان أن يكون ممارسي الأعمال الكهربائية يمتلكون المؤهلات المناسبة والتدريب الكافي للتنفيذ الآمن للتوصيلات الكهربائية. ومن خلال هذه المبادرة تسهم كهرباء مزون في إيجاد فرص عمل أمام الشباب العماني للعمل في مجال التوصيلات الكهربائية.

وتتضمّن متطلبات الحصول على رخصة فنيي التوصيلات الكهربائية الداخلية، إثبات المتقدم لمهاراته العملية وقدراته الفنية في القيام بإجراءات ومراحل التوصيلات الكهربائية الداخلية للمباني، مع ضرورة أن يكون حاصلا على دبلوم التعليم العام أو حاصلا على تدريب فني في مجال الكهرباء لمدة لا تقل عن ستة أشهر من معهد معتمد.

وتجري شركة كهرباء مزون اختبارات تحريرية وعملية للمرشحين للحصول على رخصة فني التوصيلات الكهربائية، وبناء على نتائج تلك الاختبارات سيتم منح الرخصة لمن يجتاز الاختبارات بنجاح. وبموجب هذه الرخصة يسمح لحاملها بممارسة المهنة في مجال تركيب وتوصيل الأسلاك الكهربائية في المباني حسب المعايير والمواصفات المتبعة بالسلطنة. وفي كل الأحوال ستحرص كهرباء مزون على تقييم عمليات التوصيل ومراقبة تنفيذ متطلبات السلامة المهنية، وتطبيق المعايير القياسية بما يضمن اتباع جميع معايير السلامة في أعمال التوصيلات الكهربائية.