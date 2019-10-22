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بالصور.. تفاصيل لقاء ملك السعودية ووزير الدفاع الأمريكي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:46 م بتوقيت مسقط

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الرياض - الوكالات

استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في الرياض، اليوم الثلاثاء، علاقات الصداقة السعودية - الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء، "بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى حضور كل من وزير الداخلية الأمير سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، من الجانب السعودي، فيما حضر من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة لدى الرياض جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.

ووصل إسبر إلى الرياض، أمس الاثنين، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أشهر، والتقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نشرت مؤخرا قوات عسكرية في السعودية لتعزيز دفاعات المملكة بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.

 

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