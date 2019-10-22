الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

نداءات المفاتيح

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

نداءات المفاتيح

 

 مفيد خنسه | كاتب صحفي سوري

رئيس تحرير جريدة الثورة السورية السابق

 

مفتاح أول:

وأنا ابنُ عبد الله / أيقظني على سفحٍ هبوبُ الفجر من أحضان نافذتين عُلّقتا على شرق النهارِ ومغرب البحرين ؛ فانهمرت على الخدين أمطارٌ مكللة بريحان الصباح ؛ وأقبلتْ نحوي طيورٌ تقتفي آثارَ من مروا على طللٍ بأوديةِ القرى / هل تخطئُ الأطيارُ صوتَ فراخها فوق القمم ْ ؟!

وأنا ابنه / آوي إلى الجريان في ظلّ الغصون على نشيد الماء ، بين معابر الأنهار ، أتبعُ نقشَ من غنّوا على إيقاع نعشِ الغيم فوق الريح حاملةً صدى صوتي المرخّم  بالندمْ /

وأنا ابنُ عبد الله / علّقني على غصنِ الخطيئة خيط ُرمانٍ تدلّى / وانحنى قربي ربيعُ سنابل الكلمات في أبهى الأراجيح  التي حملتْ مشاعلَ غربتي / ما كنت أعرف أن نجماً سوف يهوي إن قطفتُ عن التلال قصيدةً ترعى على الأنغام قطعانَ الغنمْ /

وأنا ابنهُ / عُلّمتُ / أن العرش محمولٌ / ثمانيةٌ تسير على اثنتين / وأربعٌ في أربعٍ / أو أربعٌ بثلاثةٍ / والبابُ مفتوحٌ أمامي / كيفما يشتاقني / أشتاقه / وأهشّ ما شاءت فصاحةُ هذه الأشجار / والحركاتُ طائعةٌ / فرادى / أم جماعاتٍ / وأوراقي أزخرفُ ما أشاءُ من البياض على سواحلها / وأكتبُ ما أشاءُ على الضفائر بالقلمْ /

وأنا ابن عبد الله / أوقفني على أعتاب تشرينين بين فصولها / حتى أزيحَ عن العقارب خفقةَ الأيام فوق شهورها / وأعلّبَ الباقي على خشب الرفوف / فمن يهزّ جذوعَها غيري / ومن سيمدّ قبل الليل قاعدة الهرمْ

وأنا ابن عبدته / الفقيرة للرغيف / على جليد دموعها / وُلدتْ / فكنتُ على عصا أصواتها أحبو / وليس سوى الشتاءِ يلفّني بدخان عيد النصف من أمرِ الموكّلِ بالزمان على حقول القهرِ / ما ولّيت وجهي شطرَ ما يرضيه من عمر الوصية فانهدمْ/ 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 أكتوبر 2018

نداءات

المزيد

13 أكتوبر 2019

نداءات واستنجادات من صحفيين عمانيين

المزيد

13 سبتمبر 2015

الساعات الذكية تتيح التجسس على لوحة المفاتيح

المزيد

17 سبتمبر 2019

القبض على المتهمين بسرقة المركبات الخاصة عبر إعادة برمجة المفاتيح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء أرصاد: مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

الاحتفال بافتتاح مركز شرطة شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة