انطلاق منتدى "دور الوقف في دعم التعليم وتمويله" برعاية وزير الأوقاف.. غدا

مسقط - العمانية

ينظم مجلس التعليم، غداً الأربعاء، فعاليات منتدى "دور الوقف في دعم التعليم وتمويله"، بفندق كمبينسكي الموج - مسقط، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

ويستعرض المنتدى عددًا من التجارب الإقليمية والدولية، واستضافة متحدثين من داخل السلطنة وخارجها لعرض تجارب مؤسساتهم التعليمية في مجال الوقف التعليمي، كما سيشهد المنتدى إشهار المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج".

يُذكر أنه سبق التحضير لهذا المنتدى بإقامة حلقات عمل تحضيرية على مدار يومي 19-20 من شهر فبراير من العام الجاري.