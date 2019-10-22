رسالة التسامح والتعايش

تتواصل جهود السلطنة لنشر قيم التسامح والتعايش والوئام في أنحاء العالم، مع تطواف معرض "رسالة الإسلام من عمان" مختلف الدولة والقارات، وهو المعرض الفريد من نوعه الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، من أجل تعزيز ثقافة التعايش السلمي وتوطيد العلاقات بين الدول ودعم حوار الحضارات.

وخلال الأيام الماضية حط المعرض الرحال في دولة أوزبكستان الصديقة، وشهدت الفعاليات المصاحبة افتتاح "قاعة عُمان" في أكاديمية أوزبكستان الإسلامية العالمية، وذلك من منطلق التقدير لدور السلطنة في مد جسور التواصل الحضاري، وتثمينا لإقامة معرض "رسالة الإسلام" في هذه الأكاديمية، ولكي تشكل أيضا رمزا لاستمرار علاقات التعاون بين السلطنة وأوزبكستان.

والتسامح والتعايش والوئام قيم إنسانية سامية ينبغي على جميع البشر التحلي بها وتطبيقها في كل شؤون حياتهم، ولذلك حثّ عليها ديننا الحنيف ودعانا إلى التمسك بها وعدم الانحراف عنها، تحت شعار "لتعارفوا"، فالتعارف بين الأمم والشعوب يسهم في نهضة الإنسانية وتقدمها.

إنّ ما تبذله وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من جهود مقدرة لتعزيز هذه القيم النبيلة من خلال تسليط الضوء على التجربة العمانية في التعايش والتسامح، برهان ساطع على خيرية الأمة واستمراريته إلى يوم الدين.