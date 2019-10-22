فيتنام تسعى لتحقيق 6.8% نموا بالناتج المحلي الإجمالي العام المقبل

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك إن بلاده تسعى للحفاظ على النمو الاقتصادي العام المقبل عند حوالي 6.8% وسط زيادة متوقعة في الصادرات بنسبة 7%.

وصرح فوك لأعضاء البرلمان في خطاب له في العاصمة هانوي وبُث على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، بأن التضخم يجب أن يبقى أقل من 4% في عام 2020. وقال إن الصادرات من المقرر أن تكسب 7.9% هذا العام، في حين من المرجح أن يبلغ متوسط ​​التضخم 2.7% إلى 3% في عام 2019.

وتسارع النمو في اقتصاد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 7.31% في الربع الثالث من العام الماضي، متجاوزا التوقعات للوصول إلى أسرع وتيرة منذ بداية عام 2018. وتستفيد فيتنام من زيادة الاستثمار الأجنبي في التصنيع؛ حيث تحولت الشركات من الإنتاج من الصين لتجاوز دفع الرسوم الأمريكية.

وحث رئيس الوزراء الحكومة على تسريع عملية خصخصة الشركات الحكومية والتعامل بصرامة مع المشروعات التي تفتقر إلى الكفاءة أو تخسر الأموال.