تبرع بوجهك إلى روبوت.. واحصل على 130 ألف دولار

ترجمة- رنا عبدالحكيم

إذا كنت تعاني من نقص المال ولا تمانع في بيع الحقوق الخاصة باستخدام وجهك، يمكنك الحصول على 100000 جنيه إسترليني (130000 دولار أمريكي) في مقابل أن تمنح إحدى شركات الروبوتات الحق في استخدام شكل وجهك.

وتبحث شركة للروبوتات حاليا عن وجه " لطيف وودود" لوضعه على روبوت يشبه البشر بمجرد البدء في الإنتاج. وقد يستلزم الأمر استخدام وجه هذا الشخص على الآلاف الروبوتات في جميع أنحاء العالم، لذلك فالشركة مستعدة لدفع ما لا يقل عن 100000 جنيه إسترليني كرسوم ترخيص. وصمم الروبوت المعني ليكون "صديقا افتراضيا" لكبار السن ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في العام المقبل.

وكانت شركة للروبوتات تعمل على هذا الروبوت المحاكي للإنسان منذ خمس سنوات، وبسبب حساسية تلمشروع، ينطوي الأمر على سرية قصوى. ومع ذلك، سيتم تزويد المرشحين الذين يتمتعون بـ"نوع مناسب من الوجه" ليتم اختيارهم لخوض "المرحلة التالية" مع تقديم تفاصيل كاملة عن المشروع لهم.