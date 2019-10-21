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محاكاة "انتخابات الشورى" بإحدى مدارس ولاية محضة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

أجرت مدرسة يزيد بن المهلب للتعليم الأساسي (5-12) بولاية محضة في تعليمية البريمي، انتخابات المجلس الطلابي للعام الدراسي 2019/2020م، عن طريق تطبيق إلكتروني يحاكي آلية تنفيذ انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي ستجري الأحد المقبل بجميع ولايات السلطنة.

وبدأت الفكرة باقتراح من سيف الشامسي معلم أول مادة الرياضيات بالمدرسة الذي رأى بأنّ عددا كبير من الطلاب لا يعرف ما هي انتخابات مجلس الشورى، وما أهميتها فتبادرت بذهنه فكرة إقامة مجلس طلابي يمثل طلبة المدرسة لمناقشة بعض القوانين والاقتراحات مع إدارة المدرسة.

    وقال سيف الشامسي، إنّ الفكرة جاءت لجعل طلاب مدرسة يزيد بن المهلب يمارسون الانتخابات بشكل يحاكي انتخابات مجلس الشورى من أجل رفع ثقافة الانتخاب لديهم، ومن المتوقع أن تعزز هذه الفكرة نهج الشورى والتشاور ما بين الطلاب مما سينعكس إيجابا على تحقيق متطلباتهم وقدرتهم على توصيل صوتهم ليكون لهم دور أكبر مستقبلاً في تعزيز تجربة الشورى في السلطنة، وذلك من خلال تبني الطرق الصحيحة لاختيار المترشحين التي لا تعتمد إلا على الأكفأ والأجدر لتوصيل صوت من انتخبه.

أمّا حمد الرشيدي مدير المدرسة فقال إنّ من أهداف المشروع زرع الثقة في نفوس الطلاب والتماس احتياجاتهم عبر وصول صوتهم لإدارة المدرسة وممارسة حقهم المشروع في انتخاب من يرونه مناسباً وهذا سيكون له نتائجه المستقبلية في مخرجات أبنائنا الطلاب.

   ويقول الطالب محمد بن سالم الكعبي، في الصف العاشر أنّهم سمعوا كثيراً في الفترة الأخيرة عن مجلس الشورى وأهدافه، ولكن لم تكن لديهم الدراية الكافية عن صلاحيات وشروط الوصول إلى المجلس ولا اختصاصات المجلس، ولكن بعد الاطلاع على الشروط والجلوس مع مشرفي الانتخابات تبين لنا أهمية المشاركة والفوائد المرجوة من وصولنا للمجلس، وأن نحقق تطلعات زملائنا الطلاب الذين زرعوا ثقتهم فينا.

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