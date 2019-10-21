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بالفيديو والصور.. تفاصيل القبض على "الجوكر" في الكويت

الإثنين 21 أكتوبر 2019 02:27 م بتوقيت مسقط

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ألقت مباحث الآداب في الكويت القبض على رجل يتجول في شوارع العاصمة ليلا، وهو متنكر في شخصية الفيلم المثير للجدل "الجوكر"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية.

وتبيّن أن الرجل هو مواطن من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد مصدر أمني بأنه "وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، قال إنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور"، لافتا إلى أنه "يحتفظ بصور كثيرة له بتلك الشخصية، وبناء على ذلك تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة".

وحذر المصدر المواطنين والمقيمين في الكويت من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون.

من ناحيته، نشر المواطن عبر حسابه تعليقا كتب فيه "تم استدعائي للتحقيق بسبب إتقاني لشخصية الجوكر".

وكانت صور انتشرت لشخص اعتاد على الظهور بشخصية "الجوكر" والتجول ليلا في مناطق مختلفة في نطاق محافظة العاصمة الكويتية، وطرحت تساؤلات كثيرة عن هذا الشخص، وسبب تعمد إخفاء وجهه بذلك القناع الماكياجي.

وحين حصل رجال إدارة مباحث الآداب التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية على الصور، تحركوا على الفور لإجراء التحريات حول شخصية "الجوكر"، لكشف أسباب تقمص تلك الشخصية ليلا والتجول في مناطق عدة، حتى تم إلقاء القبض عليه.

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