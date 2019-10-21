علاء مبارك يعلق على مشاركة جميلات لبنان في المظاهرات

القاهرة - الوكالات

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، تعليقا ساخرا على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بشأن نزول فتيات لبنان إلى ساحات التظاهرات.

وحملت الصورة التي نشرها علاء مبارك تعليقا جاء فيه: "الناس ديه لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم".

وحرص علاء على إرفاق الصور باعتذار قائلا: "مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل.. خفة دم بقا نقول إيه".

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية، في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.