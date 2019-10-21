الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

احتجاج مضاد لمعارضي استقلال كتالونيا في برشلونة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

احتجاج مضاد لمعارضي استقلال كتالونيا في برشلونة

برشلونة – رويترز

نظّم أحد أبرز الشخصيات المناوئة لاستقلال منطقة كتالونيا عن إسبانيا احتجاجا مضادا أمس في برشلونة بعد أسبوع من الاحتجاجات المطالبة بالانفصال ودعا إلى إنهاء العنف.

وقال ألبرت ريبيرا رئيس حزب المواطنين (ثيودادانوس) لمئات من مؤيديه الذين لوحوا بالأعلام إن الحكومة الاشتراكية الإسبانية لا تفعل ما فيه الكفاية لإنهاء الفوضى التي اندلعت بعد صدور حكم بسجن قادة انفصاليي

وقال ريبيرا المولود في برشلونة "الناس لا يستطيعون أخذ أطفالهم إلى المدارس ولا يستطيعون فتح محالهم". وأضاف "نريد حكومة إسبانية تحمي الضعفاء".

ونزل المطالبون بالاستقلال إلى شوارع برشلونة على مدى ستة أيام متتالية وخاضوا أحيانا مواجهات عنيفة مع الشرطة خلفت عشرات المصابين وأضرارا بأكثر من مليون يورو (1.1 مليون دولار) في المدينة المطلة على البحر المتوسط.

وقالت أدا كولاو رئيسة بلدية برشلونة أمس إن شرطيا ومحتجا ما زالا في حالة حرجة مضيفة أن عددا من المحتجين فقدوا إحدى العينين نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليهم.

وبعد عنف غير مسبوق يوم الجمعة كانت المظاهرات يوم السبت سلمية نسبيا وقالت الحكومة إن الوضع تحت السيطرة.  والاستقلال قضية مثيرة للانقسام الشديد في قطالونيا أغنى منطقة في إسبانيا. ويقيم في الإقليم 7.5 مليون نسمة وله لغته وبرلمانه وعلمه.

وأظهر استطلاع رأي في يوليو تموز انخفاض نسبة المؤيدين للاستقلال إلى أدنى مستوى منذ عامين إذ بلغت 44 في المئة مقابل 48.3 في المئة يرفضون الانفصال.

وقالت مارتينا جونزاليس (58 عاما) وهي عاملة نظافة بينما لفت علم إسبانيا على كتفيها "نحن الكتالونيون الإسبان أكثر من الانفصاليين. من المهم أن يرى الناس أنه ليس الجميع مؤيدين للاستقلال".

وكان القادة المؤيدون للاستقلال قد نظموا استفتاء غير قانوني في 2017 ثم أعلنوا الانفصال عن إسبانيا. وفرضت الحكومة القائمة في ذلك الوقت سيطرتها على إدارة الإقليم وقدمت القادة الانفصاليين للمحاكمة. ويوم الاثنين أدانت المحكمة العليا الإسبانية تسعة سياسيين ونشطاء بتهمة العصيان وقضت بسجنهم لمدد تصل إلى 13 عاما مما أشعل احتجاجات فورية في الشوارع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 أكتوبر 2017

نتيجة الاستفتاء على استقلال كتالونيا عن إسبانيا

المزيد

04 أكتوبر 2017

استقلال كتالونيا .. هل يدمر أقوى فريقين في العالم؟

المزيد

08 أكتوبر 2017

الصوت الآخر يعلو.. عشرات الآلاف يحتجون ضد استقلال كتالونيا

المزيد

28 سبتمبر 2015

انفصاليو كتالونيا يقتربون من الفوز بالانتخابات.. وحكومة إسبانيا تواجه تحدي استقلال الإقليم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة