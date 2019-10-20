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تطورها الشركات التقنية الناشئة "جودريفين" و"تيلي بي" و"بيمه"

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الأحد 20 أكتوبر 2019 08:37 م بتوقيت مسقط

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

 

تطلق عدد من الشركات التقنية الناشئة؛ التي استثمر فيها الصندوق العماني للتكنولوجيا تحت رعاية معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، عددا من المنصات؛ بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي وشركة عمانتل وبنك ظفار والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست".

وتم إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية وما يعرف بــ Fin Tech ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا وهي شركة الجودريفين، وشركة تيلي بي، وشركة بيمه، في إطار جهود زيادة تنافسية القطاع المالي والمصرفي بالسلطنة ودعم الابتكار في هذا المجال الحيوي من خلال الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة.

وقال المهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا: يأتي إطلاق هذه المنصات عبر تضافر جهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة من باب تعزيز مبدأ التعاون والشراكة بين مختلف الجهات العاملة بالقطاع بما يكفل تطوير الخدمات المالية وزيادة فعالية الشركات العاملة فيه وتجويد الخدمات المقدمة، بما يعزز أدوار الشركات التقنية الناشئة كأداة محفزة لإحداث نقلات نوعية في الأسواق من خلال التجريب والانطلاق نحو التوسع في الأسواق الجديدة.
وأضاف الحارثي: ستقدم هذه المؤسسات الدعم اللازم وخدمة الشراكة في المراحل المبكرة للشركات التقنية الناشئة بما يؤهلها لدخول الأسواق ورفد الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوضح المهندس سعيد الراشدي صاحب مشروع بيمة أن المشروع عبارة عن منصة إلكترونية لتخليص المعاملات في قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي، بحيث يجري الربط مع مختلف شركات التأمين بأسعار وخدمات وعروض مميزه، كما سيجري توصيل بطاقة التأمين للعميل بالتعاون مع شباب عماني "مندوبين" للتوصيل الفوري، وبهذا ستكون معاملة تأمين السيارات إلكترونية وسهلة.

ويشار إلى أنّ الصندوق العُماني للتكنولوجيا متخصص في الاستثمار في الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتندرج تحت إدارته 3 برامج استثمارية وهي: البرنامج الاستثماري تكوين والبرنامج الاستثماري مسرعة الوادي والبرنامج الاستثماري.

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