اتفاق تعاون بين بنك مسقط و"ملبار للذهب والألماس" لتقديم حلول الخصم المباشر

مسقط – الرؤية

أطلق بنك مسقط حملة خاصة لتقديم حلول الخصم المباشر إلى زبائن الشركات في محافظة ظفار، ووقع البنك اتفاقية مع شركة ملبار للذهب والألماس لبدء تطبيق حلول الخصم المباشر التي تهدف إلى نشر الحلول الرقمية التي يقدمها بنك مسقط، ووقع الاتفاقية نجيب .ك، الرئيس الإقليمي لشركة ملبار للذهب والألماس، وطارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

ويُتاح حل الخصم المباشر الذي يوفره بنك مسقط لزبائن الشركة ممن لديهم حساب بنكي في بنك مسقط وهو حل يتم تطبيقه وتنفيذه بناءً على تعليمات الشركة المتفق عليها حيث يُمكن للشركة التي تطبق الحل أن تخصم مباشرة من حسابات زبائنها الذين لديهم حساب بنكي في بنك مسقط لدفع الفواتير، ولا تتم العملية إلا بموافقة الزبون نفسه، ويتم الخصم المباشر بناءً على قيمة الفاتورة كل شهر. وأكد طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط أن البنك رائد في تقديم الحلول المصرفية الرقمية لزبائنه وذلك من خلال العديد من الخدمات والتسهيلات والحلول المصرفية، ومن بينها تقديم حل الخصم المُباشر لزبائننا من الشركات، مشيراً إلى أن بنك مسقط يهدف دائماً إلى التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات بهدف المساهمة في تطوير أعمال هذه المؤسسات لتواكب التطورات السريعة في الحلول المصرفية الرقمية، مضيفاً أن خدمة الخصم المباشر تسهم في تحسين تدفقات الشركات النقدية ولا ريب أن التحول إلى الحلول الرقمية يجلب معه فوائد هائلة لكل من الشركات والاقتصاد، لاسيما من حيث الكفاءة وخفض التكاليف والسرعة.

وأعرب نجيب .ك، الرئيس الإقليمي لشركة ملبار للذهب والألماس، عن سعادته بهذا التعاون مع بنك مسقط، وقال: سيُسهم في تحسين كفاءاتنا التشغيلية، حيث تعمل خدمة الخصم المباشر من بنك مسقط على تحسين التدفق النقدي إلى حد كبير مع تقليل التكاليف التشغيلية، ولقد واجه زبائننا صعوبات في دفع الأقساط للمتجر بشكل منتظم وفي الوقت المناسب لكن حل الخصم المباشر الذي يقدمه بنك مسقط سيُسهل عملية الدفع ويوفر الكثير من الوقت لزبائننا.

ويشار إلى أنَّ بنك مسقط رائد في توفير أفضل الحلول الرقمية لتقديم تجربة أفضل لشركائه مثل خدمة: مثل مؤسسة إلى مؤسسة(B2B) الذي يسهم في توفير خدمة نقل البيانات المتعلقة بالمدفوعات الكبيرة عبر الإنترنت بطريقة آلية وسيسهل من نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP) للمؤسسة وبالتالي فإنَّ عمليات نقل البيانات المتعلقة بالدفع تتميز بالأمان والسرعة، وكذلك حل إيداع الشيك الرقمي وغيره من الخدمات الرقمية، وبصفته الشريك المصرفي الموثوق في السلطنة فإن بنك مسقط يظل ملتزمًا بدعم كافة المؤسسات التي تعمل في مختلف المجالات والقطاعات لإجراء انتقال سلس نحو عمليات فعَّالة تركز على التكنولوجيا وتساهم في زيادة فاعلية الخدمات المقدمة وتسهيل إنهاء المعاملات البنكية المختلفة.