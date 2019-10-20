بالفيديو.. "الجوكر" يظهر في شوارع الكويت ويثير حالة من الذعر

أثار شاب كويتي القلق في شوارع الكويت بعدما ظهر وهو يتجول بين السيارات متنكرا بشخصية "الجوكر".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً للشاب وهو يستعرض بين السيارات في إشارات المرور وظهر بهيئة شخصية الجوكر تماما بنفس طريقة الماكياج والشعر مثيرا حالة من الذعر.

وقد أثارت طريقة ظهور الشاب المتنكر ب "الجوكر" الشكوك حيث اعتبرها البعض مجرد حيلة للفت للأنظار في حين اعتقد آخرون بأنه تصوير لدعاية ما، إذ أن الشاب كان يقلد حركات الممثل "خواكين فينيكس" بطل الفيلم.

الجدير بالذكر أن شخصية "الجوكر" في الفيلم تمثل رجلا يعاني من اضطرابات نفسية حولته لشخص شرير ومجرم وغريب الأطوار ، وقد حقق فيلم "الجوكر “أرقاما قياسية في حجم المبيعات على شباك التذاكر العالمية تخطت حاجز النصف مليار دولار.