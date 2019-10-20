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أول تعليق رسمي من الكويت على الاتفاق التاريخي مع السعودية

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:28 م بتوقيت مسقط

أول تعليق رسمي من الكويت على الاتفاق التاريخي مع السعودية

الكويت - الوكالات

أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، إن "الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة".

وقال الجار لله، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط".

وجاءت تصريحات الجار الله بعد أن ذكرت صحيفة الراي الكويتية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر لم تكشف النقاب عنها أن "الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترا مربعا على الحدود بين عضوي أوبك السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

 

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