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وداع بطعم غزل البنات

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:53 ص بتوقيت مسقط

وداع بطعم غزل البنات

 

فاتنة الساعي | لبنان

 

هي بخير

تعلمت التحليق بقلب جريح

سامحت

 الوداع كان عاديا

بطعم غزل البنات حلو

فارغ كالهواء

وهبت نفسها للريح

اقتنعت أخيرا

أن تنتظر ما هو آتٍ

كما هو بدون تعديل

على نسخة الخيبة

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