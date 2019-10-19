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مجلس العموم البريطاني يقرر إرجاء التصويت على "بريكست"

السبت 19 أكتوبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط

مجلس العموم البريطاني يقرر إرجاء التصويت على "بريكست"

 

لندن - الوكالات

قرر مجلس العموم البريطاني إرجاء التصويت على "بريكست" بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.

وأضاف جونسون: "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لبريكست، ولا حتى القانون يجبرني على ذلك".

وتابع قائلا: "سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعتبر أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديمقراطية".

وكان جونسون توصل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس الماضي، إلى الاتفاق الذي تقرر إرجاء التصويت عليه اليوم، والذي تضمن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من الشهر الجاري.

وأكد جونسون في وقت سابق أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل "بريكست" مرتين.

 

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