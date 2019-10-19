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"جهاز الرقابة" يترأس اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بـ"دول التعاون"

السبت 19 أكتوبر 2019 07:25 م بتوقيت مسقط

"جهاز الرقابة" يترأس اجتماع رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بـ"دول التعاون"

 

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، بحضور أصحاب المعالي رؤساء الدواوين بدول المجلس والوفود المرافقة لهم.

وافتتح معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الاجتماع بالترحيب بالوفود المشاركة متمنيًا لأعمال الاجتماع النجاح التوفيق، وأشاد في كلمته بالإنجازات التي تحققت في مسيرة العمل المشترك بين دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي إلى جانب بناء القدرات والكفايات الوظيفية لمنتسبيها، منوهاً إلى أن هذه الإنجازات أسهمت في تحقيق مجموعة من الأهداف، ويأتي في مقدمتها تعزيز دور الأجهزة والدواوين في حماية المال العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال تنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله ورعاهم-. وأشار معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى الجهود التي تبذلها أجهزة ودواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في الأنشطة والبرامج التي تقدمها المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل الرقابي من خلال عضويتها في المجالس التنفيذية أو اللجان الفرعية، إضافة إلى استضافة وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، الأمر الذي يعزز من الفاعلية في مشاركة المجتمع الدولي في المجالات الرقابية، مؤكداً على أهمية الاستفادة والاسترشاد بما يصدر عن هذه المنظمات واللجان المنبثقة منها من معايير وتقارير.

تلى ذلك، كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، والتي تقدم خلالها بجزيل الشكر ووافر التقدير للسلطنة على استضافة الاجتماع، مشيراً إلى جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في حسن الإعداد والتنظيم لأعمال الاجتماع.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع استعراض ومناقشة جملةً من الموضوعات الرئيسية تمثلت في: تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين والاجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوكلاء، والإطارالعام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات وإطار عمل معايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك، إلى جانب استعراض خطة التدريب للعام 2020، وكذلك الرقابة الشاملة المشتركة.

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