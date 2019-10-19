التدقيق الداخلي لـ"إدارة الجودة" يراقب تطبيق النظام بـ"تعليمية الوسطى"

هيماء- محفوظ الشيباني

نظم فريق التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة بدائرة الجودة زيارة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى، وذلك برئاسة الدكتور علي الدرمكي وعضوية كل من الدكتور أحمد الشعيلي والدكتور عبدالله المعشري والأستاذ راشد الصوافي والأستاذ أحمد العامري تستمر لمدة خمسة أيام متتالية يتم خلالها التدقيق على أقسام مجال المطابقة.

وتهدف الزيارة إلى مراقبة تطبيق نظام إدارة الجودة لمتطلبات مواصفة ايزو ٩٠٠١/٢٠١٥ بأقسام مجال المطابقة بتعليمية الوسطى والتركيز على مدى الاستفادة من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الأقسام المطبقة للنظام.

وبدأت أعمال اللجنة بعقد جلسة افتتاحية بحضور الدكتور سالم المعشني المدير العام، ومديري العموم المساعدين ومديري الدوائر ومساعديهم ورؤساء أقسام مجال المطابقة وأعضاء فريق الجودة بالمديرية، وطرح رئيس اللجنة خطة التدقيق وقواعده وأخلاقياته، بعد ذلك تم عقد جلسة خاصة مع الإدارة العليا لمناقشة دعم الإدارة العليا في تطبيق النظام، كما تم التدقيق على عمليات الإدارة العليا لدى قسم الجودة.

واختتمت أعمال الزيارة لليوم الأول بخدمة المراجعين حيث أطلع الفريق الشكاوى والتظلمات والالتماسات المقدمة من المستفيدين، وطريقة تفاعل أقسام مجال المطابقة مع هذه الطلبات بالإضافة إلى ذلك فقد تمّ التدقيق على قسم التنسيق والمتابعة وكذلك قسم التعيينات والتنقلات.

وتتواصل أعمال الفريق في الأيام المتبقية من الزيارة حيث سيقوم الفريق بالتدقيق على كافة تقسيمات مجال المطابقة لمعرفة درجة مطابقة العمل والالتزام بالعمليات والإجراءات المعتمدة بمتطلبات مواصفة ايزو ٩٠٠١/٢٠١٥ والذي يضمن جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.